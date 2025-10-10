Il medico trentino Riccardo Corradini è libero tornerà in Italia
Il medico trentino Riccardo Corradini – volontario 31enne della Freedom Flotilla Coalition – è libero e già oggi, venerdì 10 ottobre, potrà tornare a casa.Ad annunciare la notizia è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani che giovedì 9 ottobre ha risposto a un’interrogazione presentata alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
