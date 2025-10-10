Il medico-eroe il fornaio i gemelli musicisti | chi sono i 20 ostaggi vivi nelle mani di Hamas
L’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ed il genero di Donald Trump, Jared Kushner, rimarranno in Israele durante il fine settimana per supervisionare l’attuazione della fase uno dell’accordo che prevede il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas ed il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha riferito Politico, ricordando come Witkoff e Kushner, dopo l’esito positivo del negoziato a Sharm el-Sheikh, ieri siano volati in Israele e, dopo aver incontrato il premier Benjamin Netanyahu ed il presidente Isaac Herzog, abbiano parlato al governo israeliano per circa un’ora durante la riunione che ha dato il via libera all’intesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: medico - eroe
Si sente male in volo da Los Angeles, medico napoletano lo salva: “Non sono un eroe, è il senso del mio mestiere”
COS'È UN EROE? DIFENDERE CUBA RIVOLUZIONARIA Il programma televisivo cubano Razones de Cuba ci racconta la vicenda di Carlos Leonardo Vázquez González - medico cubano che ha lavorato a lungo come infiltrato nei cicuiti dei controrivoluzi - facebook.com Vai su Facebook
Tumore al polmone. Al Gemelli nascerà un avatar ‘umanizzato’. Guiderà il medico verso il trattamento personalizzato - La Fondazione Policlinico Gemelli si è aggiudicata il Bando ‘ERA PerMed Joint Transnational Call for Proposals 2022’, per circa 1 milione e 200 mila euro complessivi, grazie al progetto di ‘Lantern’ ... Da quotidianosanita.it
Nutrizione clinica: Policlinico Gemelli, al giovane medico Marco Cintoni il premio Espen per il progetto Omni - In occasione del congresso annuale della Società europea per la nutrizione clinica e il metabolismo (Espen), in corso a Praga fino a domani, Marco Cintoni (nella foto), giovane medico della Fondazione ... Lo riporta agensir.it