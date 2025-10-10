Il medico-eroe il fornaio i gemelli musicisti | chi sono i 20 ostaggi vivi nelle mani di Hamas

L’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ed il genero di Donald Trump, Jared Kushner, rimarranno in Israele durante il fine settimana per supervisionare l’attuazione della fase uno dell’accordo che prevede il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas ed il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha riferito Politico, ricordando come Witkoff e Kushner, dopo l’esito positivo del negoziato a Sharm el-Sheikh, ieri siano volati in Israele e, dopo aver incontrato il premier Benjamin Netanyahu ed il presidente Isaac Herzog, abbiano parlato al governo israeliano per circa un’ora durante la riunione che ha dato il via libera all’intesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

