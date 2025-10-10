il marito muore per Covid lei ottiene il risarcimento ma ora deve ridare 200 mila euro | la decisione choc dei giudici
Una vicenda incredibile quella raccontata da una donna di 47 anni, costretta a restituire all' assicurazione una cifra altissima ottenuta come risarcimento dopo la morte del marito avvenuta a causa del Covid. I giudici della corte d'Appello di Bologna, infatti, hanno stabilito che la cifra debba essere restituita all'assicurazione, ribaltando la sentenza del tribunale di Parma. La triste storia della 47enne, residente a Lodi, comincia nel 2020, quando il marito, impiegato in una concessionaria d'auto, muore dopo aver contratto il Covid-19. Una perdita immane. La 47enne rimane infatti da sola con due figli da crescere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
