Il marito muore per complicanze da Covid costretta a restituire 200mila euro d' indennizzo
Dovrà restituire 200mila euro alla compagnia assicurativa e pagare circa 24mila euro di spese legali. È questa la decisione che la Corte d'Appello di Bologna ha preso per una vedova di Parma, condannata in primo grado di giudizio a pagare il premio per la morte del marito. L'uomo era impiegato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Marito morì di Covid, deve ridare 200.000 euro all'assicurazione - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Lo riporta giornaledibrescia.it
Tribunale condanna Rsa, negò ad una donna l’ultimo saluto al marito morente durante il Covid - Il Tribunale di Novara riconosce per la prima volta il risarcimento per il “danno da mancato commiato” durante la pandemia. Lo riporta blitzquotidiano.it