Il marito muore per complicanze da Covid costretta a restituire 200mila euro d' indennizzo

Parmatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovrà restituire 200mila euro alla compagnia assicurativa e pagare circa 24mila euro di spese legali. È questa la decisione che la Corte d'Appello di Bologna ha preso per una vedova di Parma, condannata in primo grado di giudizio a pagare il premio per la morte del marito. L'uomo era impiegato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marito - muore

Tragedia in porto, turista travolta da un pullman muore in ospedale: ferito il marito

Infermiera travolta da un camion mentre attraversa la strada, Marinella Cipollari muore davanti agli occhi del marito a Passo San Ginesio

Travolti in moto: muore il marito, la moglie gravissima. L’amico che lo seguiva su un altro mezzo: «Edoardo, sempre prudente alla guida»

marito muore complicanze covidMarito morì di Covid, deve ridare 200.000 euro all'assicurazione - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Lo riporta giornaledibrescia.it

marito muore complicanze covidTribunale condanna Rsa, negò ad una donna l’ultimo saluto al marito morente durante il Covid - Il Tribunale di Novara riconosce per la prima volta il risarcimento per il “danno da mancato commiato” durante la pandemia. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Marito Muore Complicanze Covid