Il marito muore di Covid e la moglie ottiene 200mila euro dall' assicurazione ma l' appello ribalta tutto | Li restituisca
Nel 2020 il marito era morto dopo essere stato infettato dal Sars-cov-2, il virus che causa la malattia respiratoria Covid-19. Per questo il tribunale di Parma aveva condannato l'assicurazione a versare un indennizzo di 200mila euro alla moglie dell'uomo. Ma la Corte d'appello di Bologna ha. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: marito - muore
Tragedia in porto, turista travolta da un pullman muore in ospedale: ferito il marito
Infermiera travolta da un camion mentre attraversa la strada, Marinella Cipollari muore davanti agli occhi del marito a Passo San Ginesio
Travolti in moto: muore il marito, la moglie gravissima. L’amico che lo seguiva su un altro mezzo: «Edoardo, sempre prudente alla guida»
Il marito muore di Covid e la vedova deve restituire 200.000 euro: «Ma il vero schiaffo sono le spese legali» - X Vai su X
Tragedia a Busto: anziana muore investita involontariamente dal marito https://www.ilbustese.it/2025/10/09/leggi-notizia/argomenti/cronaca-26/articolo/foto-buso-tragico-investimento-in-via-siracusa-donna-di-82-anni-muore-sul-posto.html - facebook.com Vai su Facebook
Parma, marito morto di Covid: vedova deve ridare 200mila euro all'assicurazione - In primo grado, il tribunale di Parma aveva condannato l’assicurazione a pagarle un indennizzo. Da tg24.sky.it
il marito muore per Covid, lei ottiene il risarcimento ma ora deve ridare 200 mila euro: la decisione choc dei giudici - La Corte d’Appello di Bologna ha ribaltato la sentenza di Parma: una 47enne di Lodi dovrà restituire 200mila euro all’assicurazione e pagare 24mila euro di spese legali dopo la morte del marito per Co ... Secondo msn.com