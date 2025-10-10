Il malore di una giovanissima pallavolista e le accuse infondate alla federazione viterbese

Ogni errore umano merita il perdono. Ne era convinto Tito Livio ed è una massima che si applica senza problemi a un confronto che ha visto contrapposti la Federvolley viterbese e il dirigente di una società di pallavolo. Il motivo del diverbio? Tutto è nato in seguito a quanto accaduto lo scorso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it