Il lupo ha ancora paura degli esseri umani | lo studio che smonta il mito del predatore sempre più spavaldo

Uno studio condotto in Polonia dimostra che i lupi, nonostante la recente espansione e gli avvistamenti nei centri urbani crescenti, continuano a temere gli esseri umani. Quando sentono una voce umana fuggono via associandola a un pericolo, smentendo l'idea che i lupi siano ormai sempre più "spavaldi" e meno spaventati dalle persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lupo - paura

Dalla Cecenia alla Palestina, da Kadyrov a Trump: perché "il lupo" Chimaev fa paura

Il lupo fa paura, Sadegholvaad alla Regione: "Problema da non sottovalutare, serve un piano d'azione"

Marilena Umuhoza Delli: «E a voi hanno mai chiesto se avete paura del Lupo bianco?»

Il lupo torna a scuola! L'Associazione Io non ho paura del lupo propone anche per l'anno scolastico 2025/2026 "Conoscere il lupo scuola", un percorso didattico dedicato ai bambini delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie ed ai ragazzi delle scu - facebook.com Vai su Facebook

I lupi hanno paura di noi. E scappano se sentono la nostra voce - Una ricerca internazionale inedita ha studiato il loro comportamento davanti a stimoli acustici differenti. repubblica.it scrive

Croazia, chi ha paura del lupo? - Fino a poco fa era tra le specie sotto stretta protezione, tuttavia dal 2024, anche per volere della Commissione europea, il lupo è stato declassato, diventando quindi potenzialmente cacciabile. Da balcanicaucaso.org