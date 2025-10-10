Il locale frequentato dagli studenti universitari di Tirana dove si mangia bene a prezzi popolari

Si chiama Coco e si trova proprio di fronte all’Università, punto di riferimento tra i giovani (e non solo) della capitale albanese. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il locale frequentato dagli studenti universitari di Tirana dove si mangia bene a prezzi popolari

In questa notizia si parla di: locale - frequentato

Locale frequentato da persone con precedenti penali: disposta la chiusura per 10 giorni

- Il Gran Caffè Gambrinus è un locale storico di Napoli ubicato in via Chiaia e rientra fra i primi dieci Caffè d'Italia. - Fa anche parte dell'Associazione Locali Storici d'Italia. - Dalla Belle Époque in poi fu frequentato da personaggi storici: Gabriele D'Annunzio (il q - facebook.com Vai su Facebook

Locale frequentato da persone con precedenti penali: disposta la chiusura per 10 giorni https://ift.tt/y97VkSf https://ift.tt/zByNQcs - X Vai su X

Università, allarme affitti per studenti: a Roma e Milano stanze singole sopra i 600 euro al mese - Per gli studenti universitari sono iniziati ormai da tempo i mesi della caccia alla stanza. msn.com scrive

Pisa, studenti aggrediti all'università: "Questo posto è nostro e cacciamo i fascisti" - Così si è sentita gridare Irene Chimenti, studentessa universitaria di Pisa che, insieme ad altri studenti appartenenti a SPL “Studenti per la libertà”, la costola ... Come scrive ilgiornale.it