Il locale frequentato dagli studenti universitari di Tirana dove si mangia bene a prezzi popolari

Gamberorosso.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Coco e si trova proprio di fronte all’Università, punto di riferimento tra i giovani (e non solo) della capitale albanese. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

il locale frequentato dagli studenti universitari di tirana dove si mangia bene a prezzi popolari

© Gamberorosso.it - Il locale frequentato dagli studenti universitari di Tirana dove si mangia bene a prezzi popolari

In questa notizia si parla di: locale - frequentato

Locale frequentato da persone con precedenti penali: disposta la chiusura per 10 giorni

locale frequentato studenti universitariUniversità, allarme affitti per studenti: a Roma e Milano stanze singole sopra i 600 euro al mese - Per gli studenti universitari sono iniziati ormai da tempo i mesi della caccia alla stanza. msn.com scrive

Pisa, studenti aggrediti all'università: "Questo posto è nostro e cacciamo i fascisti" - Così si è sentita gridare Irene Chimenti, studentessa universitaria di Pisa che, insieme ad altri studenti appartenenti a SPL “Studenti per la libertà”, la costola ... Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Locale Frequentato Studenti Universitari