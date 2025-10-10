Il Liverpool sta cercando una mossa per Willian Pacho

Breaking: Una bandierina d’angolo viene vista durante la partita della Premier League tra Liverpool FC e Fulham FC. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Il Liverpool è interessato a ingaggiare il difensore del Paris Saint-Germain Willian Pacho. Il 23enne difensore centrale ha fatto abbastanza bene per la squadra francese, ed è stato un giocatore chiave per loro la scorsa stagione. Sarà interessante vedere se il Liverpool deciderà di fare una mossa per lui in futuro. Secondo Fichajes il difensore è un giocatore fondamentale per il PSG e non vogliono perderlo. Ha un valore di mercato di 65 milioni di euro e sarà interessante vedere se il Liverpool deciderà di farsi avanti con una proposta allettante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com