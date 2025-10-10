Il link sul libro per bambini che porta a un sito porno

Non aprite quella pagina. Se fosse un film probabilmente il titolo sarebbe questo, ma purtroppo si tratta di una vicenda tutt'altro che immaginaria. La casa editrice di libri per bambini Puffin ha dovuto inviare in fretta un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito, dopo aver. 🔗 Leggi su Today.it