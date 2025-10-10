Il kit del truffatore in un armadio e 26 monete da 500 Lire di dubbia provenienza sotto il sedile dell’auto | coniugi denunciati
Una pianta di marijuana alta 1,20 metri e il kit del truffatore in casa più 26 monete da 500 Lire di dubbia provenienza trovate sotto il sedile dell’auto. È l’esito dei controlli dei carabinieri della compagnia di Ivrea, con il supporto delle aliquote di primo intervento del nucleo radiomobile di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
