Il gruppo Musici cerca nuove leve

Dopo una breve pausa di alcune settimane a seguito della Giostra di settembre, il Gruppo Musici ha ufficialmente riprese le prove e gli allenamenti nei consueti giorni del martedì e del giovedì in orario 21 - 22. L'attività viene svolta presso la Palestra della Scuola F. Severi e l'attiguo Teatro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Gruppo sbandieratori e musici del Cassero al traguardo dei 45 anni

Cerimonia di estrazione delle carriere, due nuovi schieramenti in Piazza della Badia ed in Piazza della Libertà per il Gruppo Musici

Il gruppo musici eseguirà un brano scritto da William Monci per l'estrazione delle carriere

GARA INTERNA TRA SBANDIERATORI! Sabato 11 Ottobre 2025 Ore 18:00 Piazza Umberto I – Soriano nel Cimino Il Gruppo Sbandieratori e Musici, e la Nobile Contrada Trinità è lieta di annunciare gara interna di SINGOLO degli sbandieratori. Un app - facebook.com Vai su Facebook

