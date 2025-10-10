Il gruppo Musici cerca nuove leve

Arezzonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una breve pausa di alcune settimane a seguito della Giostra di settembre, il Gruppo Musici ha ufficialmente riprese le prove e gli allenamenti nei consueti giorni del martedì e del giovedì in orario 21 - 22. L'attività viene svolta presso la Palestra della Scuola F. Severi e l'attiguo Teatro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gruppo - musici

Gruppo sbandieratori e musici del Cassero al traguardo dei 45 anni

Cerimonia di estrazione delle carriere, due nuovi schieramenti in Piazza della Badia ed in Piazza della Libertà per il Gruppo Musici

Il gruppo musici eseguirà un brano scritto da William Monci per l'estrazione delle carriere

gruppo musici cerca nuoveGruppo Musici, al via i corsi per nuove leve - Arezzo, 10 ottobre 2025 – Dopo una breve pausa di alcune settimane a seguito della Giostra di settembre, il Gruppo Musici ha ufficialmente riprese le prove e gli allenamenti nei consueti giorni del ... Come scrive lanazione.it

Gruppo sbandieratori e musici del Cassero al traguardo dei 45 anni - A passi veloci, con tamburi e bandiere, il Gruppo Storico Musici e Sbandieratori "Il Cassero" di Castiglion Fiorentino si avvicina al traguardo dei 45 anni di attività. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Musici Cerca Nuove