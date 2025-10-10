Il grande sport in piazza Premio ad Antropova

Ekaterina Antropova ’sindaca’ di Scandicci. La campionessa olimpica e mondiale di volley, è stata premiata ieri dalla prima cittadina Claudia Sereni, che ha voluto omaggiare, insieme a tutta la città, l’atleta della Savino del Bene, ricevuta due giorni fa al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella insieme alla nazionale italiana dopo la vittoria ai Mondiali. Una grande festa, celebrata in piazza Resistenza, nel giorno del fierone, davanti a tantissimi cittadini e tifosi della squadra di volley. L’amministrazione comunale ha consegnato a Ekaterina una creazione realizzata da Sapaf, storica azienda di pelletteria del territorio: una borsa azzurra, per richiamare il colore della Nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il grande sport in piazza. Premio ad Antropova

