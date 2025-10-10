Il Grande Fratello va male perché Signorini l’ha rovinato? Il web sentenzia interviene Simona Ventura

Negli ultimi tempi, il Grande Fratello è finito al centro di numerose critiche, con molti utenti sui social che puntano il dito contro la gestione passata del reality e in particolare contro Alfonso Signorini, accusato di aver snaturato il format storico. In un momento delicato per il programma di Canale 5, è intervenuta Simona Ventura, nuova padrona di casa, con un’intervista esclusiva al settimanale Gente. La conduttrice ha voluto prendere una posizione netta in difesa del collega e chiarire il proprio ruolo all’interno del nuovo corso del reality. Grande Fratello, la crisi del reality è colpa di Signorini? Risponde Simona Ventura. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Il Grande Fratello va male perché Signorini l’ha rovinato? Il web sentenzia, interviene Simona Ventura

