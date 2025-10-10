Il Grande Fratello 2025 condotto da Simona Ventura sta attraversando una fase critica. Dopo un debutto che aveva suscitato curiosità e aspettative, la seconda puntata del reality show ha registrato un crollo degli ascolti che ha spinto Mediaset a intervenire con modifiche significative al palinsesto del daytime. I numeri parlano chiaro: tra la prima e la seconda serata sono svaniti oltre 700mila spettatori, un dato che ha acceso i riflettori sulla tenuta del programma e sulla sua capacità di competere con la concorrenza. Il Grande Fratello ha raccolto 2.052.000 telespettatori con uno share del 15,5 per cento, mentre su Rai 1 la seconda puntata di Blanca con Maria Chiara Giannetta ha dominato la prima serata con 3. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il Grande Fratello è un flop: Mediaset perde 700mila spettatori e corre ai ripari