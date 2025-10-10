Il governo israeliano approva l' accordo sulla tregua | scatta il cessate il fuoco a Gaza | Gli Usa invieranno 200 militari nella Striscia | Trump | lunedì o martedì ostaggi liberi

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025

Israele e Hamas firmano la prima fase dell'accordo di pace. Usa, Egitto, Qatar e Turchia in una task force. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il governo israeliano approva l'accordo sulla tregua: scatta il cessate il fuoco a Gaza | Gli Usa invieranno 200 militari nella Striscia | Trump: lunedì o martedì ostaggi liberi

governo israeliano approva accordoAccordo Gaza, firma di Israele e Hamas. Attesa ratifica del governo Netanyahu. Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì” - 000 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi israeliani vivi. Si legge su quotidiano.net

governo israeliano approva accordoCosa prevede la prima fase dell'accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele - L'accordo su Gaza entra in vigore dopo l'ok del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre. Da wired.it

