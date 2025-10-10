Il governo israeliano approva l’accordo su Gaza

Internazionale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre il governo israeliano ha annunciato di aver approvato la prima fase dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e di liberazione degli ostaggi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il governo israeliano approva l8217accordo su gaza

© Internazionale.it - Il governo israeliano approva l’accordo su Gaza

In questa notizia si parla di: governo - israeliano

Il governo israeliano avvisa gli Usa: "Prepariamo il terreno per la sovranità sulla Cisgiordania"

Il cardinale di Gerusalemme Pizzaballa: "Governo israeliano ingiustificabile su Gaza"

Pizzaballa, su Gaza il governo israeliano non è giustificabile

governo israeliano approva l8217accordoIl governo israeliano approva l’accordo su Gaza - Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre il governo israeliano ha annunciato di aver approvato la prima fase dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e di liberazione degli ostaggi. Scrive internazionale.it

Pace a Gaza, il governo di Israele approva il piano: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Duecento soldati per monitorare la tregua» - Si festeggia a Gaza, o meglio tra le macerie della Striscia, per tutta la notte. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Israeliano Approva L8217accordo