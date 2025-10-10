Il governo israeliano approva l’accordo su Gaza

Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre il governo israeliano ha annunciato di aver approvato la prima fase dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e di liberazione degli ostaggi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il governo israeliano approva l’accordo su Gaza

In questa notizia si parla di: governo - israeliano

Il governo israeliano avvisa gli Usa: "Prepariamo il terreno per la sovranità sulla Cisgiordania"

Il cardinale di Gerusalemme Pizzaballa: "Governo israeliano ingiustificabile su Gaza"

Pizzaballa, su Gaza il governo israeliano non è giustificabile

? Leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-governo-israeliano-ha-firmato-cessate-fuoco-AHZwb15C #Gaza #Israele #Hamas #MedioOriente #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook

A Sharm firmata l’intesa di pace, governo israeliano diviso. “Ostaggi liberi entro martedì” - X Vai su X

Il governo israeliano approva l’accordo su Gaza - Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre il governo israeliano ha annunciato di aver approvato la prima fase dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e di liberazione degli ostaggi. Scrive internazionale.it

Pace a Gaza, il governo di Israele approva il piano: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Duecento soldati per monitorare la tregua» - Si festeggia a Gaza, o meglio tra le macerie della Striscia, per tutta la notte. Come scrive ilmattino.it