Il governo di Israele approva il piano di pace a Gaza una task force vigila sulla tregua Trump | Ostaggi liberi lunedì o martedì

Nonostante una riunione fiume e una profonda spaccatura al suo interno, il governo israeliano ha ratificato la prima parte del piano di pace di Trump per Gaza. È entrato subito in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto. La tregua sarà. 🔗 Leggi su Today.it

Crosetto: “Il governo di Israele ha perso ragione e umanità. Combattere i terroristi non è più una scusa”

Firmato l’accordo su Gaza, Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì”. Israele: “Cessate il fuoco entro 24 ore dalla riunione di governo”

A Gaza si avvicina la tregua tra Hamas e Israele, ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di fermare i negoziati o scatenerà una crisi di governo

Pace a Gaza, il governo di Israele firma il piano. Netanyahu incontra Witkoff e Kushner. Trump: «Manderò 200 soldati. Ostaggi liberi entro martedì» | Il presidente: «Sui due stati non ho un'opinione»

Il governo di Israele ha approvato il piano di pace per Gaza

Gaza, il governo di Israele approva il piano di pace: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Fermata la guerra» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Scrive ilmessaggero.it

Il governo di Israele approva il piano di pace a Gaza, una task force vigila sulla tregua. Trump: "Ostaggi liberi lunedì o martedì" - Inizia il ritiro parziale delle truppe israeliane, poi tocca ad Hamas liberare i prigionieri. Si legge su today.it