Il Golfo di Napoli svela una grande scogliera corallina a 500 metri di profondità | la scoperta

Napolitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scogliera corallina finora sconosciuta, estesa e antica, situata al centro del Canyon Dohrn del Golfo di Napoli, a oltre 500 metri sotto la superficie del mare. La scoperta è avvenuta nell'ambito della spedizione scientifica “Demetra” in corso sulla nave di ricerca Gaia Blu del Consiglio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: golfo - napoli

Zuckerberg e la sua flotta nel mare del golfo di Napoli

Intermarine, consegnata alla Snav la nuova Polaris per collegamenti nel Golfo di Napoli

Intermarine consegna nave veloce a Snav per il Golfo di Napoli

Nel Golfo di Napoli scoperta una grande scogliera corallina a 500 metri di profondità - NAPOLI (ITALPRESS) – Una scogliera corallina finora sconosciuta, estesa e antica, situata al centro del Canyon Dohrn del Golfo di Napoli, a oltre 500 metri sotto la superficie del mare: la scoperta è ... Riporta italpress.com

GOLFO NAPOLI, CNR: GRANDE SCOGLIERA CORALLINA A 500 METRI PROFONDITÀ (1) - Una scogliera corallina finora sconosciuta, estesa e antica, situata al centro del Canyon Dohrn del Golfo di Napoli, a oltre 500 metri sotto la superficie del mare: la scoperta è avvenu ... Lo riporta 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Golfo Napoli Svela Grande