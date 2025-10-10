Il Golfo di Napoli svela una grande scogliera corallina a 500 metri di profondità | la scoperta
Una scogliera corallina finora sconosciuta, estesa e antica, situata al centro del Canyon Dohrn del Golfo di Napoli, a oltre 500 metri sotto la superficie del mare. La scoperta è avvenuta nell'ambito della spedizione scientifica “Demetra” in corso sulla nave di ricerca Gaia Blu del Consiglio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
