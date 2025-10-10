Il giudice e i suoi assassini | al via le riprese della miniserie Rai sulla vita del giudice Rosario Livatino

Sono cominciate in Sicilia le riprese di Il giudice e i suoi assassini, la nuova miniserie destinata a Rai 1 che ripercorre la vicenda umana e professionale del magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990 e proclamato beato nel 2021. La regia è di Michele Placido, qui al suo esordio dietro la macchina da presa di una serie Rai, affiancato da una produzione che punta su luoghi reali, rigore storico e sguardo civile. La miniserie Rai diretta da Michele Placido racconta la vita del giudice Rosario Livatino. Indice. Trama e impostazione: cosa racconta Il giudice e i suoi assassini Cast e personaggi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

