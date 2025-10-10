Il giudice e i suoi assassini | al via le riprese della miniserie Rai sulla vita del giudice Rosario Livatino
Sono cominciate in Sicilia le riprese di Il giudice e i suoi assassini, la nuova miniserie destinata a Rai 1 che ripercorre la vicenda umana e professionale del magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990 e proclamato beato nel 2021. La regia è di Michele Placido, qui al suo esordio dietro la macchina da presa di una serie Rai, affiancato da una produzione che punta su luoghi reali, rigore storico e sguardo civile. La miniserie Rai diretta da Michele Placido racconta la vita del giudice Rosario Livatino. Indice. Trama e impostazione: cosa racconta Il giudice e i suoi assassini Cast e personaggi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: giudice - suoi
Morto Frank Caprio, addio al giudice gentile: i video dei suoi processi diventati virali
Michele Placido racconta Livatino: entrano nel vivo le riprese de "Il giudice e i suoi assassini"
Michele Placido sul set con Il giudice e i suoi assassini: trama e cast
Al via le riprese della fiction su Rosario Livatino: "Il giudice e i suoi assassini" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Il giudice e i suoi assassini, al via le riprese della miniserie - Il giudice e i suoi assassini, miniserie Rai diretta da Michele Placido: la trama, le anticipazioni, il cast e le curiosità. Secondo tvserial.it
“Il giudice i suoi assassini”, al via a Naro le riprese della fiction di Michele Placido su Livatino - Michele Placido debutta alla regia di una fiction Rai con Il giudice e i suoi assassini, miniserie che racconta la vita e il sacrificio di Rosario Livatino, giovane magistrato agrigentino ... Si legge su canicattiweb.com