Il Giro d’Italia 2026 partirà dalla Bulgaria

Dopo l’ultima edizione iniziata in Albania, il Giro d’Italia 2026 partirà dalla Bulgaria. A confermarlo dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi è stato Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup, dal palco del Festival dello Sport di Trento. «La Grande Partenza dall’estero genera valore. Queste iniziative hanno un impatto positivo, sono apprezzate dai Paesi in cui andiamo», ha spiegato Cairo. «Diamo una spinta all’esportazione italiana, un obiettivo per il nostro Paese. Il Giro d’Italia è un ambasciatore dello sport nel mondo, portarlo all’estero ti apre tutte le porte». Il percorso dell’edizione 2026 verrà presentato a novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Giro d’Italia 2026 partirà dalla Bulgaria

