Il Giro di Lombardia 2025 sabato 11 ottobre | orari percorso e strade chiuse
Dopo il Trittico Lombardo, appuntamento con la 'Classica delle foglie morte', alla sua 119esima edizione: si parte da Como per arrivare a Bergamo. Il dorsale numero 1 sarà sulle spalle di Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: giro - lombardia
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
AVVISO Come da cronoprogramma pubblicato qui sotto, sabato 11 ottobre 2025 il nostro territorio sarà interessato dal passaggio del 119° Giro di Lombardia (ufficialmente Il Lombardia) che è una corsa in linea maschile del ciclismo su strada professionistico. - facebook.com Vai su Facebook
Sabato il Giro di Lombardia su Eurosport e Discovery+ - X Vai su X
Il Giro di Lombardia sabato in Bergamasca: il percorso e le modifiche alla viabilità - Sabato 11 ottobre l'arrivo a Bergamo città attraversando la nostra provincia. Riporta ecodibergamo.it
Giro di Lombardia, percorso e altimetria dell'ultima Classica Monumento - La stagione ciclistica si chiude sabato 11 ottobre con l'ultima Classica Monumento dell'anno solare, come al solito il Giro di Lombardia. Come scrive sport.sky.it