Il Giro di Lombardia 2025 sabato 11 ottobre | orari percorso e strade chiuse

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il Trittico Lombardo, appuntamento con la 'Classica delle foglie morte', alla sua 119esima edizione: si parte da Como per arrivare a Bergamo. Il dorsale numero 1 sarà sulle spalle di Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il giro di lombardia 2025 sabato 11 ottobre orari percorso e strade chiuse

© Ilgiorno.it - Il Giro di Lombardia 2025, sabato 11 ottobre: orari, percorso e strade chiuse

In questa notizia si parla di: giro - lombardia

Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»

giro lombardia 2025 sabatoIl Giro di Lombardia sabato in Bergamasca: il percorso e le modifiche alla viabilità - Sabato 11 ottobre l'arrivo a Bergamo città attraversando la nostra provincia. Riporta ecodibergamo.it

giro lombardia 2025 sabatoGiro di Lombardia, percorso e altimetria dell'ultima Classica Monumento - La stagione ciclistica si chiude sabato 11 ottobre con l'ultima Classica Monumento dell'anno solare, come al solito il Giro di Lombardia. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Lombardia 2025 Sabato