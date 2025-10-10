Il giovedì della prevenzione senologica per nonna mamma e figlia all’ospedale Koelliker | gli eventi

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e l’Ospedale Koelliker rinnova il suo impegno proponendo una serie di eventi gratuiti e aperti a tutte le donne, di ogni età, dedicati all’informazione e alla salute femminile.Tra questi appuntamenti, giovedì 16 ottobre, dalle 18.00. 🔗 Leggi su Torinotoday.it