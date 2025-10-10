Il giorno in cui il Sole sparirà | ecco dove vivere l’eclissi del secolo prima che torni nel 2114
Va bene, è un po’ presto, ma segnate in agenda questa data: il 2 agosto 2027 avrà luogo l’ eclissi solare totale più lunga del XXI secolo, con una durata massima di 6 minuti e 23 secondi. Non si tratta di un semplice evento astronomico, ma di un fenomeno straordinario che trasformerà il giorno in notte e lascerà milioni di persone con lo sguardo rivolto verso l’alto. La NASA ha già confermato tutti i dettagli tecnici di questo evento eccezionale. L’eclissi inizierà il suo viaggio nell’Oceano Atlantico, attraverserà lo Stretto di Gibilterra, passerà sopra la Spagna e proseguirà lungo il Nord Africa, raggiungendo poi il Medio Oriente per terminare infine nell’Oceano Indiano. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Botulino, due morti a Diamante: tre indagati per omicidio colposo. «Furgoncino al sole tutto il giorno». Riesumata la salma di una 45enne
