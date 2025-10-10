Il giorno del dolore a Paupisi migliaia di persone per l’ultimo saluto a Elisabetta e Cosimo

Tempo di lettura: 2 minuti Sono in corso a Paupisi i funerali di Elisabetta Polcino e del figlio Cosimo Ocone, le due vittime del duplice omicidio per mano di Salvatore Ocone. Un lungo applauso, le lacrime e poi il silenzio all’arrivo delle due bare davanti alla Chiesa. Il piccolo centro sannita oggi si è fermato per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. “Cari concittadini, eccellenza reverendissima – il commento del Sindaco Salvatore Coletta –  oggi la nostra comunità si ritrova unita nel dolore più profondo. Paupisi è sconvolta, ferita nel cuore, di fronte a una tragedia che non trova spiegazioni, che lascia attoniti e senza parole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

