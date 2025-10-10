Un “compleanno” speciale come i 460 anni merita un regalo speciale: i più grandi lavori che interesseranno il collegio Ghislieri da 60 anni a questa parte. Cominceranno ad agosto del prossimo anno, in ricordo dell’arrivo delle ragazze nel 1966, primo collegio d’Italia aperto alle studentesse, i lavori di ampliamento di quella che era la parte femminile e che oggi è l’ala “Sandra Bruni” dal nome della sua benefattrice. "Renderemo l’edificio adatto alle esigenze di un ventenne del 2025" ha spiegato il rettore del collegio Alessando Maranesi che ha ottenuto dal ministero dell’Università un finanziamento di 6 milioni e 83mila euro ai quali la Regione aggiungerà 150mila euro e il Comune metterà un altro milione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Ghislieri si amplia: "Un collegio più moderno"