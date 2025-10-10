Il Gattamelata e il suo destriero riposano al Museo Boito in attesa del restauro

Sono state indubbiamente due giornate di portata storica quelle di mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre. Per due giorni interi, infatti, il sagrato della Basilica di Sant’Antonio si è trasformato in un cantiere ed è stato tutto un fermento di lavori e di attesa per vedere scendere, nell’ordine, Erasmo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dopo il Gattamelata, scende anche il cavallo del Donatello - Il destriero, quattro volte più pesante del condottiero, è stato distaccato con cautela dopo ore di lavori partiti intorno le 10 del mattino e trasferito all’ex Museo Civico per i rilievi ... padovaoggi.it scrive

gattamelata suo destriero riposanoGattamelata, via allo smontaggio della statua di Donatello al Santo: dall'imbrago al volo, le operazioni per avviare il restauro - Il Gattamelata lascia il sagrato della basilica del Santo alla volta del restauro che darà nuova vita alla statua equestre del Donatello che rappresenta uno dei gioielli ... Scrive msn.com

