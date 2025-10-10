Il fossile di un drago spada del Giurassico è una meraviglia | svela come è morto e contiene l'ultimo pasto

Fanpage.it | 10 ott 2025

Un team di ricerca internazionale ha descritto una nuova specie di ittiosauro, chiamata "drago spada del Dorset". Il suo fossile, recuperato nel Regno Unito, è in uno stato di conservazione quasi perfetto e in tre dimensioni: mostra i segni di malattie, tracce di tessuti molli, l'ultimo pasto e indizi sulla sua morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

