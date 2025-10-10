Il Forlì cerca continuità contro la Ternana mister Miramari | Lavoriamo per raggiungere il massimo

Forlitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda gara consecutiva al Morgagni per il Forlì Calcio che, dopo la vittoria di misura sul Guidonia, ospiterà sabato alle 17:30 la blasonata Ternana. Un nobile avversario quello che affronteranno i ragazzi di mister Alessandro Miramari, che però sta affrontando qualche problema extracampo.Ma il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forl - cerca

Cerca di fermare l'auto in pendenza, anziano muore schiacciato contro un albero - La sua auto ha cominciato a muoversi, probabilmente perché il freno a mano non ha funzionato o non era stato inserito correttamente. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Forl236 Cerca Continuit224 Contro