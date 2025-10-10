Il fine settimana dell' autodromo di Magione | tutte le gare

L’autodromo dell’Umbria si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motori e storia dell’automobilismo: l’11 e 12 va in scena un nuovo appuntamento del Campionato Italiano Autostoriche, con un parterre di piloti d’eccezione e vetture leggendarie pronte a darsi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Auto Storiche protagoniste a Magione: fine settimana di adrenalina e passione all'Autodromo dell'Umbria - L’Autodromo dell’Umbria di Magione si prepara a vivere un weekend tutto all’insegna dei motori e della storia dell’automobilismo: sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano in pista le Auto Storiche, le ... Scrive corrieredellumbria.it

Il fine settimana dell'autodromo di Magione: tutte le gare - Magione, week end di passione sabato e domenica con il campionato Italiano Autostoriche per due gare di un’ora, le vetture moderne della Clio RS Cup, il Master Tricolore Prototipi, la Formula Junior e ... Come scrive perugiatoday.it