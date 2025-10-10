Il Filmmaker Mode ha ora ufficialmente la sua compensazione della luce ambiente

Dday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La UHD Alliance ha ufficialmente presentato l'integrazione del sensore di luce ambientale nelle specifiche del Filmmaker Mode, con un algoritmo approvato dai creativi di Hollywood per ottimizzare le immagini per la visione in sala illuminata. 🔗 Leggi su Dday.it

