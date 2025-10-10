Racconti teatrali sugli anni brianzoli del pittore Segantini, il monologo “Novecento“ di Baricco e le vicende dei reali inglesi raccontate da Antonio Caprarica. E poi mostre di illustrazioni, film d’autore, pillole di filosofia e momenti dedicati alla scienza, accanto a letture ad alta voce, poetry slam, un gioco a squadre in stile Agatha Christie. E ancora, duelli teatrali, presentazioni di libri, un "biblioaperitivo" musicale e letterario e laboratori creativi. Venti appuntamenti in 3 giorni, sempre con al centro la passione per la lettura. Lissone tornerà anche quest’anno città che legge, con l’edizione numero 16 del Festival del Libro “Libritudine“: la manifestazione, organizzata da Comune e biblioteca, prenderà il via oggi e proseguirà fino a domenica negli spazi della biblioteca civica di piazza IV Novembre sotto lo slogan “Oltre le pagine, dentro le storie“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il festival delle buone letture. Con Libritudine si torna a sognare