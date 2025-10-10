Il Femminicidio di Cleria a Lettomanoppello | La Cronaca e l’Anticipazione Sociale
Il profilo social di Mancini, gestito con lo pseudonimo di “Antonio Ayatollah”, ha rappresentato, come giustamente evidenziato, un diario pubblico inquietante. Un luogo virtuale in cui l’uomo ha costruito e manifestato un’identità digitale caratterizzata da: Autoritarismo e Disprezzo: Un’immagine di sé come figura di autorità assoluta, alimentando un profondo disprezzo per coloro che percepiva come “nemici”.. Ideologia della Forza e Vendetta: Un sistema di valori basato sulla forza come unica soluzione e sulla vendetta come atto dovuto o legittimo, atteggiamenti che spesso riflettono una mentalità di controllo e dominio patriarcale, purtroppo frequente nei casi di violenza di genere. 🔗 Leggi su Citypescara.com
