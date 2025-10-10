Il dramma dei lavoratori ex Alitalia a rischio licenziamento la storia di Gennaro | Molti in mano agli usurai

Scade il 31 ottobre 2025 la cassa integrazione per oltre duemila ex dipendenti Alitalia. Giovedì 16 ottobre i sindacati saranno ricevuti al Ministero del Lavoro, mentre chi ha lavorato nella compagnia di bandiera vive tra paura e orgoglio. “Non vogliamo assistenza, vogliamo lavorare”, racconta a Fanpage.it Gennaro Pacchiarotti, ex rampista all'aeroporto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it