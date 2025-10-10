Il dramma dei lavoratori ex Alitalia a rischio licenziamento la storia di Gennaro | Molti in mano agli usurai
Scade il 31 ottobre 2025 la cassa integrazione per oltre duemila ex dipendenti Alitalia. Giovedì 16 ottobre i sindacati saranno ricevuti al Ministero del Lavoro, mentre chi ha lavorato nella compagnia di bandiera vive tra paura e orgoglio. “Non vogliamo assistenza, vogliamo lavorare”, racconta a Fanpage.it Gennaro Pacchiarotti, ex rampista all'aeroporto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: dramma - lavoratori
Pegaso, il dramma dei lavoratori. Non hanno stipendio né disoccupazione. Telefonata disperata della lavoratrice con l’assessora
Sciopero dei lavoratori Esso Italiana, incontro con il Sindaco: "Un dramma e un disastro sociale" (FOTO E VIDEO) - X Vai su X
Sciopero dei lavoratori Esso Italiana, incontro con il Sindaco: "Un dramma e un disastro sociale. Lavoratori dopo 37 anni liquidati" Leggi articolo https://short.do/8i5Tfr - facebook.com Vai su Facebook
Ex Alitalia: fermare subito i licenziamenti - "Tutte le istituzioni coinvolte devono trovare soluzioni concrete per scongiurare un dram ... conquistedellavoro.it scrive
Alitalia, confronto tra il sindaco e i sindacati sul futuro dei 2mila ex lavoratori - Baccini: "Il Comune continuerà a sostenere le loro posizioni, portando avanti tutte le azioni utili a tutela dell’occupazione e della dignità del lavoro" ... Scrive ilfaroonline.it