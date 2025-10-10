Il direttore del Nobel per la Pace ha lasciato intendere che Trump non vincerà
Alle 11 di oggi, venerdì 10 ottobre, al Norwegian Nobel Institute di Oslo ci sarà l’annuncio del Premio Nobel per la Pace 2025, la grande ossessione di Donald Trump. Intervistato da Antonello Guerrera su Repubblica, Kristian Berg Harpviken, segretario ufficiale della Commissione che assegna il riconoscimento, ha fatto capire che il trionfo del presidente statunitense è alquanto improbabile. E che la svolta in Medioriente avvenuta nelle ultime ore non avrà alcun impatto perché l’ultima riunione si è tenuta lunedì scorso. «I lavori della Commissione del premio sono definiti dal testamento di Alfred Nobel, che recitano come il riconoscimento vada “alla persona che si è distinta nell’anno precedente”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
