‘Il Diavolo veste Prada 2’ non smette di stupire c’è Lady Gaga sul set milanese

(Adnkronos) – Lady Gaga a Milano, a sorpresa e in gran segreto: tra i vicoli di Brera è scattata la caccia alla star. Avvistata nei pressi della Pinacoteca durante le riprese blindatissime de ‘Il Diavolo veste Prada 2’, la popstar ha esaltato i fan e riacceso i riflettori su uno dei set più attesi dell’anno, sequel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - ‘Il Diavolo veste Prada 2’ non smette di stupire, c’è Lady Gaga sul set milanese

In questa notizia si parla di: diavolo - veste

Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set

Miranda Priestly è tornata! Meryl Streep sul set di Il Diavolo Veste Prada 2

“Chi diavolo veste suo figlio da ragazza?”: Pedro Rodriguez insultato perché il figlio indossa una coroncina. Invece è un padre affettuoso e esemplare

Il diavolo veste Prada 2, si gira a Brera tra comparse e attese: “Tutto pur di vedere Meryl Streep” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/08/news/diavolo_veste_prada_2_riprese_brera_comparse-424900059/?ref=twhl… - X Vai su X

Anne Hathaway e Donatella Versace sono state avvistate a Milano durante le riprese del sequel de Il Diavolo veste Prada - facebook.com Vai su Facebook

Lady Gaga a Milano per Il Diavolo veste Prada 2: la popstar nel cast del film (nella parte di se stessa) - Lady Gaga ne Il Diavolo veste Prada 2: la popstar avvistata a Brera per le riprese del sequel più atteso del 2026 ... Come scrive vogue.it

Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga è a Milano per le riprese! - Lady Gaga è stata avvistata sul set de 'Il diavolo veste Prada 2', le cui riprese sono in corso a Milano. Segnala cinema.everyeye.it