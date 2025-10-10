Il Diavolo veste Prada 2 – Lady Gaga avvistata a Milano sul set del film con chioma platino top nero e occhiali scuri
Proseguono a Milano le riprese de Il Diavolo veste Prada 2, il sequel del film del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway, e l’attenzione si è concentrata su una presenza d’eccezione. Nella giornata di ieri, la popstar Lady Gaga sarebbe stata avvistata nei pressi della Pinacoteca di Brera, dove da mercoledì scorso si girano alcune delle scene principali del film. Secondo diverse testimonianze, l’artista è stata vista “nei pressi della Pinacoteca durante le riprese blindatissime de Il Diavolo veste Prada 2 “. Fan e curiosi si sono radunati tra via Fiori Oscuri e le vetrine di Cos, dove la cantante è stata intercettata “mentre usciva da un portone e si infilava rapidamente in un van”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
