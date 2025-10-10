Il Diavolo veste Prada 2 Lady Gaga arriva sul set?
Lady Gaga è stata avvistata nei pressi della Pinacoteca durante le riprese blindatissime de ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Lady Gaga a Milano, a sorpresa e in gran segreto: tra i vicoli di Brera è scattata la caccia alla star. Avvistata nei pressi della Pinacoteca durante le riprese blindatissime de ‘Il Diavolo veste Prada 2’, . 🔗 Leggi su 2anews.it
Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set
Miranda Priestly è tornata! Meryl Streep sul set di Il Diavolo Veste Prada 2
Lady Gaga avvistata a Milano durante le riprese de Il Diavolo Veste Prada 2: il video della popstar a Brera
Anne Hathaway in un'immagine promozionale de "Il diavolo veste Prada" (2006)
Lady Gaga a Milano per Il Diavolo veste Prada 2: la popstar nel cast del film (nella parte di se stessa) - Lady Gaga ne Il Diavolo veste Prada 2: la popstar avvistata a Brera per le riprese del sequel più atteso del 2026
Il Diavolo veste Prada 2, Lady Gaga arriva a Milano per le riprese - La popstar si trova ora sul set, blindatissimo, a Milano.