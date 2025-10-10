Il cuore verde di Terricciola torna a battere | installati i nuovi giochi al parco della Chientina

Il parco pubblico della Chientina torna a nuova vita. Nei giorni scorsi sono stati installati i nuovi giochi per bambini, restituendo alla comunità uno spazio più curato, accogliente e sicuro, dove i più piccoli possono divertirsi e le famiglie trascorrere momenti insieme all’aria aperta. Da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it