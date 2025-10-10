Il coro e orchestra Fabio da Bologna per il 49° ottobre organistico francescano bolognese

Bolognatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre 2025 alle 21:15 avrò luogo il quarto e ultimo appuntamento del 49° Ottobre Organistico Francescano Bolognese organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2.Il concerto conclusivo del 49°. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coro - orchestra

L’orchestra e coro Sheherazade al teatro della Panoramica dei Templi: giovani musicisti in concerto

Dalla Romagna e dal Libano all’Australia: un'orchestra e un coro in viaggio per un sogno condiviso

Eventi 28 ottobre a Bologna e dintorni: alla scoperta della poetica di Bruce Springsteen - Quarto appuntamento del 47° Ottobre Organistico Francescano bolognese con il Coro e Orchestra Fabio da Bologna diretti da Alessandra Mazzanti. Da bologna.repubblica.it

"Collegium Musicum, 70 anni in un’orchestra" - Il direttore Winton: "Ensemble unica che suonerà per la prima e ultima volta". Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Coro Orchestra Fabio Bologna