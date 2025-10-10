Il coraggio di Maria Cristina Gallo e la battaglia contro la malasanità | Mamma tenerissima ha salvato molte vite

Trapani – Tutti la conoscevano come la “professoressa coraggio”. Maria Cristina Gallo, 56 anni, sposata con un poliziotto e mamma di due figli, insegnante di italiano all’ istituto tecnico industriale “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo, morta (l’11 ottobre i funerali nella Cattedrale), è stata una paladina della lotta contro la malasanità. La sua tragica fine squarcia il velo sul sistema sanitario siciliano, rivelando ritardi gravi e disumanità che hanno conseguenze drammatiche sulla vita di tanti pazienti. Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per una grave malattia, che fu pronta dopo otto mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

