Il coraggio di Maria Cristina Gallo e la battaglia contro la malasanità | Mamma tenerissima ha salvato molte vite
Trapani – Tutti la conoscevano come la “professoressa coraggio”. Maria Cristina Gallo, 56 anni, sposata con un poliziotto e mamma di due figli, insegnante di italiano all’ istituto tecnico industriale “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo, morta (l’11 ottobre i funerali nella Cattedrale), è stata una paladina della lotta contro la malasanità. La sua tragica fine squarcia il velo sul sistema sanitario siciliano, rivelando ritardi gravi e disumanità che hanno conseguenze drammatiche sulla vita di tanti pazienti. Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per una grave malattia, che fu pronta dopo otto mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: coraggio - maria
Maria Rita Gismondo: «Dal Nitag ai danni delle iniezioni, a Schillaci è mancato il coraggio»
Maria Rosaria Boccia candidata in Campania? Bandecchi la corteggia, lei rifiuta: «Ma lui ha avuto il coraggio di pubblicare il mio libro»
Nobel per la Pace a María Corina Machado, attivista anti-Maduro. Il Comitato: "Premio a Trump? La nostra stanza piena di coraggio"
Il Nobel per la pace 2025 è stato conferito a Maria Corina Machado, “uno dei più straordinari esempi di coraggio civile in America latina”. Lo ha annunciato venerdì a Oslo il Comitato norvegese per il Nobel, spiegando che la 58enne attivista venezuelana per i - facebook.com Vai su Facebook
Morta Cristina Gallo, denunciò i ritardi degli esami istologici - È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per una grave malattia, ... Da ansa.it
Maria Cristina Gallo, chi era la prof morta. Il referto arrivato con 8 mesi di ritardo, la biblioteca dei bambini, il lutto cittadino: «Non combatto per me, ma per gli altri» - È morta all’alba di venerdì 9 ottobre, all’età di 56 anni, Maria Cristina Gallo, insegnante di Mazara del Vallo. Scrive leggo.it