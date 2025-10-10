Il contrassegno H non è un privilegio ma una necessità
Vorrei rivolgermi con il cuore e con la voce di chi vive ogni giorno sulla propria pelle la disabilità. Chiedo, con rispetto ma anche con fermezza, che il contrassegno H venga utilizzato solo da chi ne ha davvero diritto e solo quando la persona con disabilità è effettivamente a bordo del veicolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
