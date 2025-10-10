Il console francese in visita a Parma
Il Sindaco Michele Guerra ha incontrato, oggi, in Municipio, il Console Generale di Francia a Milano François Bonet. All’incontro hanno preso parte anche l’Assessora alla Comunità giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi e la Consigliera culturale presso l’Ambasciata di Francia in Italia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Un uomo di nazionalità francese, apparentemente tranquillo, ha seminato il panico questa mattina in Comune: è stato portato in ospedale a Garbagnate Milanese, mentre veniva avvisato il console francese - facebook.com Vai su Facebook
