Il console francese in visita a Parma

Il Sindaco Michele Guerra ha incontrato, oggi, in Municipio, il Console Generale di Francia a Milano François Bonet. All'incontro hanno preso parte anche l'Assessora alla Comunità giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi e la Consigliera culturale presso l'Ambasciata di Francia in Italia.