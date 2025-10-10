Il Congresso del Perù destituisce la presidente Dina Boluarte | Incapacità morale permanente

Nuovo terremoto politico in America Latina. Il Congresso del Perù ha approvato la destituzione della presidente Dina Boluarte, accusata di “incapacità morale permanente” nell’esercizio delle sue funzioni. La decisione, prevista dalla Costituzione peruviana, è arrivata dopo giorni di tensione e di scontro tra il governo e il Parlamento. “Il Congresso approva la risoluzione che dichiara la vacanza della presidenza della Repubblica di Dina Boluarte Zegarra”, ha annunciato l’assemblea in un messaggio ufficiale pubblicato sulla piattaforma X. La mozione di destituzione era stata avanzata da diversi gruppi parlamentari e, dopo un acceso dibattito, ha ottenuto la maggioranza necessaria per porre fine al mandato della presidente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

