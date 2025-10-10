Il suono delle casse che vibra nel petto, la band preferita che suona a pochi metri, le luci che accecano per un istante e la folla che canta all’unisono. Un concerto è tutto questo: suoni, immagini, energia condivisa. Ma presto potrà esserlo anche. seduti in poltrona. Non si tratta dell’ennesimo semplice visore di realtà virtuale, ma di Next Stage, un progetto europeo triennale che coinvolge 14 partner in 8 Paesi tra arte, scienza e cultura per far vivere un concerto da una prospettiva unica, mai provata prima. Basta mettersi il dispositivo addosso e ci ritroviamo sul palco accanto ai musicisti, tanto vicini da poterli toccare per disturbare l’assolo di chitarra o il ritmo della batteria, cogliendo ogni sfumatura del suono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il concerto live dalla poltrona grazie a un visore