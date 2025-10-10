Il Comune di Parma aderisce alla Giornata della Meraviglia

Il 12 ottobre il Comune di Parma aderisce alla Giornata della Meraviglia, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Associazione “Per far sorridere il cielo – Claun il Pimpa – Odv" e sostenuta da ANCI.La Giornata, giunta alla sua quinta edizione, è celebrata ogni anno nella seconda domenica di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

