Il comizio finale di Fantozzi Scellerato patto Pd-Cinque Stelle La priorità sarà riformare la sanità

Comizio vecchio stile per il capolista di Fratelli d'Italia, nonché capogruppo al consiglio regionale uscente, Vittorio Fantozzi che ha concluso la sua campagna elettorale ieri sera in piazza Napoleone a Lucca di fronte a numerosi simpatizzanti. "In una campagna elettorale sottotraccia, a causa di chi probabilmente aveva timore che si parlasse delle grandi contraddizioni che ci sono – ha spiegato Fantozzi – ho voluto fare una operazione di trasparenza e confronto che fa solo bene al confronto democratico cui tanti, come è successo anche a Lucca sul tema sanità, si sottraggono. Insieme a questo anche la convinzione che mio padre Ivaldo, cui devo molto anche per la politica, apprezzerebbe tantissimo".

Fantozzi (Fdi) chiude la campagna elettorale con un comizio in piazza XX settembre - Il capogruppo uscente del partito della Meloni: "Abbiamo le carte in regola e le competenze per rompere un vero e proprio regime"