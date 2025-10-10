Il comitato Fibromialgici Uniti | Pronti a collaborare con la Regione per dare piena attuazione alla legge

Chietitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la presentazione del nuovo provvedimento sulla fibromialgia da parte del consigliere regionale Giovanni Cavallari, arriva il commento di Giuseppe Volpe, referente per l’Abruzzo del Comitato Fibromialgici Uniti Cfu Odv. «Accogliamo con favore questo passo avanti – dichiara – e come in passato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comitato - fibromialgici

Stati Uniti. Il comitato per i vaccini dei Cdc ha votato per non raccomandare più il vaccino combinato contro morbillo, parotite, rosolia e varicella per i bambini di età ... - Il comitato vaccinale statunitense ha votato contro l’uso del vaccino combinato MMRV per i bambini sotto i 4 anni, raccomandando dosi separate per ridurre il rischio di convulsioni febbrili. Lo riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Comitato Fibromialgici Uniti Pronti