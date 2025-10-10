Colpo grosso di Antonio Tajani, annunciato ufficialmente a Roma nella mattinata di venerdì 10 ottobre: in Forza Italia entra Nicola Caputo, assessore uscente della Regione Campania, che per cinque anni ha avuto come presidente Vincenzo De Luca. Conferenza stampa romana in pompa magna, nella sede nazionale del partito fondato da Silvio Berlusconi, con Tajani e i capigruppo azzurri al Senato e alla Camera, rispettivamente Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, e il segretario regionale in Campania Fulvio Martusciello, per far ammirare Caputo: imprenditore vitivinicolo di chiara fama, con un’azienda agricola a Teverola, in provincia di Caserta, vanta nel suo curriculum politico l’esperienza di europarlamentare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il colpo grosso di Tajani con Caputo e le altre pillole del giorno