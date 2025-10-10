Il cibo e i segreti per la longevità | domenica Franco Berrino al BPER Forum
Da domenica 12 ottobre torna "Forum Eventi": la rassegna - organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena - propone i primi quattro appuntamenti al BPER Forum di Modena (via Aristotele 33), in collaborazione con la libreria Ubik di Modena presente con il suo punto vendita. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: cibo - segreti
Il cibo e la città: i segreti della via italiana alla felicità
Il cibo e i segreti per la longevità: domenica Franco Berrino al BPER Forum
“ Manu Food Show da Stabia Vista Mare Tra cooking school, cibo e Maxi Pentolone” Formazione,cibo ed intrattenimento.. tutto in una sola serata! Preparati a vivere un’esperienza unica: Dimostrazione in sala sulla pasta fresca: impara i segreti mentre gus - facebook.com Vai su Facebook